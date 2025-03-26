Nazilli’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

NARKOTİK POLİSİ OPERASYON YAPTI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde narkotik polisleri bir operasyon gerçekleştirdi ve operasyonda yakalanan şüpheliyle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Yapılan GBT sorgulamasında, şüpheli şahsın ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma ile uyuşturucu suçlarından toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş bir hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERALE İLE ELE GEÇİRİLENLER

Edinilen bilgilere göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bir şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda, evde yapılan aramalarda 10 adet sentetik ecza, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 250 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği düşünülen 70 bin 400 TL, 100 Euro ve 50 Sterlin ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan C.B. (41) isimli şüphelinin GBT sorgulamasında, daha önceki uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silah bulundurma suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Suçlamalar nedeniyle gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan sorgulamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.