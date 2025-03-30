Nazilli’de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU SATIŞI YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli jandarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde yakalandı. Yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve 40 bin TL nakit para ele geçirildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, M.A. isimli şahsın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, bu bilgi doğrultusunda M.A.’nın ikametine baskın düzenledi.

ARAMA SONUCUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen baskında, 9 paket halinde toplam 498 gram metamfetamin, 356 gram esrar, 25 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve suçtan temin edildiği değerlendirilen 40 bin TL ile 100 Dolar nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli M.A. gözaltına alınarak adli süreç başlatıldı.