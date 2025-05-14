Nazilli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında, S.B. (55) ve 3 oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 4 şüpheli tutuklandı. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları sonucunda Karaçay Mahallesi’nde yaşayan bir ailenin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Aile bireyleri, yaklaşık bir hafta süresince teknik ve fiziki takibe alındı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, polis harekete geçerek aile üyelerinin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda S.B. ile oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B. (17) gözaltına alındı. Evde gerçekleştirilen aramada, satışa hazır halde 400 gram esrar, sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gözaltına alınan baba ve 3 oğlu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan mahkeme sonrası 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.