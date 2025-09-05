Nazilli’de Yangın Farkındalık Eğitimi Verildi

FARKINDALIK EĞİTİMİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde okul mutfaklarında görevli aşçı ve aşçı yardımcılarına yönelik yangın farkındalık eğitimi düzenlendi. Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu eğitim, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa, Kaymakam Huriye Küpeli Kan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de katıldı. Yangın eğitimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı ve Yangın Eğitici Eğitmeni Mustafa Tüzün tarafından verildi.

UYGULAMALI EĞİTİM FIRSATLARI

Katılımcılara, yangın güvenliği hakkında temel bilgiler aktarıldı. Yangın anında yapılması gerekenler ise uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ile ilgili deneyimleme fırsatı sunularak uygulamalı eğitimler yapıldı. Bu sayede katılımcılar, yangın güvenliği konusundaki bilgilerini pekiştirme şansı buldu.

TEŞEKKÜR VE ÖNEM VURGUSU

Eğitimin sonunda, Kaymakam Huriye Küpeli Kan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, aşçı ve aşçı yardımcılarına teşekkür etti. Ayrıca, bu tür farkındalık çalışmalarının ne denli önemli olduğu konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Bu eğitimler, yangın güvenliği konusundaki bilinçlenmeyi artırmayı hedefliyor.