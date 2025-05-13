Nazilli’de Yangın, Şüpheliler Gözaltında

İTFAİYE ERİ VE KIZ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Nazilli ilçesinde, Mart ayı içerisinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğu hayatını kaybeden itfaiye eri ile kız arkadaşı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışan T.G’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili olarak soruşturmayı sürdürüyor.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDEN GEÇİYOR

Polis, T.G’yi evdeki yangını çıkarma ve eşi ile iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına aldı. Yangınla ilişkili olabileceği düşünülen T.G’nin kız arkadaşı F.T. da gözaltına alındı. Her iki şüpheli, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Yeşil Mahalle’de, 18 Mart tarihinde meydana geldi. T.G’nin evinde çıkan yangında eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybettiği belirtildi. T.G’nin yangın anında evde bulunmadığı ifade ediliyor.