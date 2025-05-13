Nazilli’de Yangın Şüphelisi Tutuklandı

İTFAİYE ERİ TUTUKLANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trajik yangının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, yangının şüphelileri arasında yer alan Turgay Ahmet Gezgin ile birlikte olduğu F.T. isimli şahsı belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

13 Mayıs 2025 tarihinde saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüpheliler, mahkeme önünde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Turgay Gezgin’in tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheli hemşire F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TRAJİK YANGINDA AİLESİNİ KAYBETTİ

Öte yandan, trajik yangında Turgay Gezgin’in eşi Fatma Dere Gezgin ile çiftin iki çocuğu hayatını kaybetmesi, olayı daha da derinleştiriyor. Yangının sebebi ile ilgili yürütülen soruşturma, çevredeki tanık ifadeleri ve elde edilen delillerle devam ediyor.