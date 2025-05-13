Nazilli’de Yangın, T.G. Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, mart ayında bir evde meydana gelen yangın sonucunda eşi ve iki çocuğu hayatını kaybeden itfaiye eri tutuklandı, kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışan T.G’nin evinde çıkan yangınla ilgili olarak başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. T.G, evde yangın çıkarma ve eşi ile iki çocuğunun ölümüne neden olma şüphesiyle gözaltına alındı.

Gözaltılar ve Tutuklama

Polis, olayla ilgili olarak T.G’nin kız arkadaşı F.T’yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.T. hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.G’nin ifadesinde, olay gecesi itfaiyede arkadaşlarıyla birlikte olduğunu, apartmanın WhatsApp grubunda “Binada doğal gaz kokusu geliyor” mesajları üzerine eve döndüğünü söylediği öğrenildi. T.G, anahtarını kaybettiği için kapıya birkaç kez çaldığını, kapının açılmaması üzerine tekrar itfaiye arkadaşlarının yanına döndüğünü belirtti.

Olayın Ardındaki İfadeler

F.T’nin ifadesinde, olayla herhangi bir ilişkisi olmadığını, ancak T.G’nin kendisine eşiyle bir sorun yaşadığını ve durumun birkaç güne düzeleceği yönünde söylediklerini ifade ettiği ifade edildi. Yangın, Yeşil Mahalle’deki T.G’nin evinde 18 Mart’ta meydana geldi ve bu talihsiz olayda eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğu hayatını kaybetti. T.G’nin olay anında evde bulunmadığı belirtiliyor.