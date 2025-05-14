Nazilli’de yangında üç kişi yaşamını yitirdi

İTFAİYE PERSONELİ İFADE VERDİ

Nazilli’de, Fatma Gezgin ve çocukları Deniz (11) ile Toprak Gezgin’in (4) hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan itfaiye görevlisi Turgay Gezgin ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan nişanlısı F.T.’nin savcılıktaki ifadeleri gün yüzüne çıktı. Turgay Gezgin, ifadesinde eşinin “Birini ara, doğal gaz kokusuna baktır” mesajını gördüğünü belirtip, “Genelde onun mesajlarını cevapsız bırakırım” dedi. F.T. ise, olaydan yaklaşık 10-15 gün önce Gezgin’in “İçime kötü şeyler doğuyor, deprem, ölüm gibi bir şey olacak, bu bana koyacak” dediğini anlattı.

BİR YANGIN OLAYI

Nazilli’nin Yeşil Mahalle 372 Sokak’taki apartmanın 2’nci katında, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde görevli Turgay Gezgin’in evinde, 18 Mart sabahı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbari üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak yapılan incelemede, Turgay Gezgin’in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gece mesaisinden dönen Gezgin, bu acı haberi aldıktan sonra baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı’na defnedildi. Soruşturma kapsamında 11 yıldır Nazilli İtfaiyesi’nde görev yapan Turgay Gezgin’in tutuklandığı, nişanlısı F.T.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE ÇELİŞKİLER

Gezgin, ifadesinde eşinin daha önce ayrılma kararı aldıklarını ve ailelerin araya girmesiyle barıştıklarını ancak sonrasında ilişkilerinin tekrar bozulduğunu ifade etti. Aynı zamanda, kendisinin geceleri dışarıda alkol tükettiğini ve evde geçirdiği zamanın az olduğunu belirtti. Olay gecesi kendisinin balkonda olduğunu, eşinin ise salonda bulunduğunu söyleyen Gezgin, “Eşim Fatma, saat 03.30 civarında doğal gaz kokusu olduğuna dair mesaj attı. Kontrol ettiğimde herhangi bir koku almadım.” dedi. Eşine birkaç kez saat 07.45 civarı ulaşıp açmadığını bildirdi ve eve geri döndüğünde, dış kapıyı açamadığını ve herhangi bir koku da hissetmediğini aktardı.

HİSLER VE ŞÜPHELER

Savcının, saat dilimindeki çelişkili ifadelerini sorması üzerine, Gezgin, “Benim yalan söyleme lüksüm yok, kameralar her yerde var.” dedi. Nişanlısı F.T. ise, Turgay Gezgin’in eve gidip gitmediğini bilmediğini, onun genelde babasında veya kız kardeşinde kaldığını aktardı. F.T., olaydan önceki gün Turgay’ın kendisine “Benim içime kötü şeyler doğuyor, deprem, ölüm gibi olacak.” dediğini ifade etti. Olaydan bir gün önce ise boşanma davasının olduğunu belirtip, “Benimki öyle hemen olmaz.” şeklinde yanıt verdiğini aktardı.

İLAÇ İSTEĞİ VE OTOPSİ RAPORU

Turgay Gezgin’in olaydan bir gün önce hayvanlar için ağır uyku getiren ilaç istediği, ancak veterinerin bunu vermediği öğrenildi. Otopsi raporu ise anne ve iki çocuğun ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu. Ölümle ilgili daha detaylı inceleme için alınan numunelerin İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ifade edildi.