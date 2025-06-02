Nazilli’deki Aquatlon Şampiyonası’nda 76 Sporcu Yarıştı

AQUATLON ŞAMPİYONASI’NA KATILAN GENÇ SPORCULAR REKABETİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen Aquatlon Şampiyonası’na katılan 76 genç sporcu, birincilik için mücadele etti. Nazilli’de düzenlenen bu yarışma, genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen organizasyonda toplam 76 sporcu yer aldı.

Şampiyona, iki farklı etapta gerçekleşti. Yüzme bölümü Nazilli GSB Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda, koşu bölümü ise Sümer Park Atletizm Pisti’nde tamamlandı. Sporcular, her iki etaptaki performanslarıyla yaş gruplarına göre sıralamaya girmeye çalıştı. Yarışmanın sonunda dört farklı kategoride dereceye giren sporcular belirlendi.

Yıldız Erkekler kategorisinde Emir Türk birinci, Ata Türkseven ikinci ve Tuğra Güzel üçüncü oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde Bade Özel birinci, Ece Güzel ikinci ve Sema Canberk üçüncü oldu. Küçük Erkekler kategorisinde Emir Coşkun Aydemir birinci, Tuğra Karaca ikinci ve Yiğit Efe Kenar üçüncü sırada yer aldı. Küçük Kızlar kategorisinde ise Doğa Gökel birinci, Zeynep Bayındır ikinci ve Derin Arslan üçüncü oldu.

Yarışların ardından yapılan ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalyaları ve başarı belgeleri takdim edildi. Etkinlik, sporcular ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm antrenörlere, hakemlere ve idarecilere teşekkür ederek, dereceye giren sporcuların gelecek başarılarının devamını diledi.