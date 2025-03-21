Nazilli’deki Emekli Astsubaylar İftar Buluşması

EMEKLİ ASTSUBAYLAR İFTAR BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan emekli astsubaylar geleneksel iftar organizasyonunda bir araya geldi. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Nazilli şubesi, ilçenin tescilli lezzetleri arasında yer alan Nazilli Pidesi ile oruçlarını açtı.

KAMU YARARINA FAALİYETLER

Dernek üyesi emekli astsubayların eşleri ve çocuklarıyla birlikte düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Nazilli Şube Başkanı Süleyman Güneri, “Türkiye Emekli Malül Müstafi Astsubaylar Yardımlaşma Cemiyeti 29 Aralık 1962 senesinde kurulmuştur. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle tüm derneklerin faaliyetleri sonlandırılmış, yaklaşık 4 yıllık bir aranın ardından 17 Ekim 1984 tarihinde, 2847 ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde ‘Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ (TEMAD) kurulmuştur. Türkiye çapında 98 şubede örgütlenmiş ve güçlenmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yapıp, emeklilik ve maluliyet nedeni ile ayrılan Astsubay toplumunu ve mensuplarını bir arada toplamak, birlik ve beraberliği ile sosyal dayanışmayı sağlamak amacı ile kurulan derneğimizin Nazilli şube üyeleri ve eşleri, bu gün de geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi” ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ BİRLİK OLMAK

TEMAD’ın Türkiye’de 100 şubesi ve 120 bin emeklisi ile milli bir güç olduğunu belirten Nazilli İlçe Başkanı Süleyman Güneri, “Amacımız Nazilli’de yaşayan bin 715 emekli astsubay meslektaşımızın hepsini derneğimizde bir araya getirmektir. Kamu yararına çalışan bir dernek olarak derneğimizi Nazilli’de en büyük dernek olma yolunda çalışmak. Tüm emekli astsubay meslektaşlarımı ve ailelerini derneğimize katılmalarını bekliyorum. Aynı zamanda tüm Müslüman aleminin Ramazanlarını kutluyorum. Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yıl dönümünde, başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Birlikte güçlüyüz” dedi.

Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan dernek üyeleri, keyifli bir ortamda sohbet ederek anılarını tazeledi. Etkinliğin sonunda yeni üyelere rozetleri takıldı.