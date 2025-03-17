Nazilli’deki Orman Yangını Kontrol Altında

Aydın’ın Nazilli İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altında

YANGININ MEYDANA GELİŞİ

Nazilli ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, Karıncalı Dağı’nda saat 16.00 civarında başladı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda çıkan bu yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Şiddetli rüzgara rağmen, 20 arazöz ve 8 su tankeri yangınla mücadele için bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının ilerlemesine engel olarak durumu kontrol altına aldı. Yangın sonrasında bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 2 hektar karaçam ormanı zarar gördü.