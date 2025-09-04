Nazilli Devlet Hastanesi’nde 10 Cihaz

YENİ HEMODİALİZ CİHAZLARI HİZMETTE

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, diyaliz tedavisi gören hastalara daha konforlu, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi’nde 10 adet yeni hemodiyaliz cihazı devreye girdi. Bu modern cihazlar, uluslararası standartlarda bakım imkanı sunarak tedavi süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlıyor.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunma hedefiyle hastanemizin imkanlarını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Hemodiyaliz ünitemize kazandırdığımız yeni cihazların, hastalarımıza şifa ve kolaylık getirmesini temenni ediyorum. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul’a ve bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.