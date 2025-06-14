Nazilli Kaymakamı Yangınlara Dikkat Edin Dedi

YANGINLARA KARŞI DUYARLILIK VE TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçe protokolü ve muhtarlarla bir toplantıda bir araya gelerek yangınlara karşı dikkatli olunmasını vurguladı. Yangınların yüzde 99’unun insan kaynaklı olduğunu belirten Kaymakam Kan, muhtarlara özel bir uyarıda bulunarak dikkatli olmalarını istedi. 2025 yangın sezonunun erken başlaması sebebiyle alınması gereken tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

ORMANLIK ALANLARIN KORUNMASININ ÖNEMİ

Kaymakam Kan’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Dikili, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ve mahalle muhtarları yer aldı. Nazilli Orman İşletme Müdürü Dikili, bölgedeki ormanlık alanların yüzde 47 olduğunu ve ziraat alanlarıyla birlikte yangın tehdidi yaşandığını ifade etti. Bu durumda, her iki alanın da yangınlara karşı koruma altında tutulması gerektiğini belirtti.

ANIZ YANGINLARINA ÖZEL DİKKAT

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, anız yangınları konusunda dikkatli olunmasının önemine değindi ve muhtarların çiftçileri yangınlara karşı uyarmasını talep etti.

TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, toplantıda yaptığı konuşmada, “İnsanlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Çıkan yangınların maliyetleri çok fazla. Sadece milli kaynaklarımız değil, can ve malımız da büyük zarar görüyor. Bu nedenle yangın çıkmadan önce bilinçli, tedbirli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Yangınların yüzde 99’u insan kaynaklı. Muhtarlarımıza bu konuda büyük görevler düşüyor. Bu konuları sürekli olarak vatandaşlarımıza anlatacak, duyarlı, bilinçli ve dikkatli olmalarını söyleyeceksiniz” diyerek toplumsal duyarlılığın artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, yangın çıktığı anda muhtarların destek vermelerini beklediklerini belirtti. “Amacımız, alınacak tedbirlerle yangınların hiç çıkmamasını sağlamak” ifadesini kullandı.