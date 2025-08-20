Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, Tepki Gösterdi

TFF’DEN ÇELİŞKİLİ SEVK KARARI

Futbol Disiplin Talimatı’nın 56 ve 57’nci maddelerinin ligden düşürülmeden başlayan ve ömür boyu men cezasına kadar gidebilecek ağır yaptırımlar getirdiği belirtilirken, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, sevk kararına karşı sert bir tepki gösterdi. Kaya, yaptığı açıklamada, “Savcılığın delil bulamadığı dosya 2 yıl sonra tekrar açıldı. Savcılığın bile ispat ve delil bulmadığı bir durum var ortada. 2 sene sonra tekrar sevk yapılmasının altında farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Futbolda temiz eller operasyonu istiyorlarsa kimlerin neler yaptığı ortada. Ülkemizin bütün savcılarını göreve davet ediyorum. Ne varsa ortaya çıksın” dedi.

BAHİS ŞİRKETLERİNİN ÇİFT STANDARTI

Sevk gerekçelerinde çelişkiler olduğunu vurgulayan Şahin Kaya, “Resmi bahis şirketlerinin bültene almadığı bir maç için, ‘Bahis yapıldı’ denmesinin izahı yoktur. Yabancı bazı sitelerde bahis oynandığını söylüyorlar, kim oynamış, nereden oynamış belli değil. Hesaplarımız iki yıl boyunca takip edildi. Herhangi bir hareketlilik söz konusu değilken, maçın hakem heyeti, gözlemci raporları da maçın normal seyrinde oynandığını belirtmişken birçok kişinin sevk edilmesi inanılmaz saçma” şeklinde konuştu.

ZONGULDAKSPOR’U SUÇLADI

Açıklamalarına devam eden Şahin Kaya, o dönemde kendilerinin 1 puan gerisinde kalarak küme düştükleri Zonguldakspor’un şike yaptığını ifade etti. Kaya, “Zonguldakspor’un parayla satın aldığı maçlar ortadayken çifte standart uygulanıyor. Zonguldakspor’un son 7-8 maçını parayla satın aldığı ortadayken, kendi hatalarını bizim üzerimizden örtmesini kabul etmiyoruz. Bizim alnımız ak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğim. Bu çok önemli olan sürecin takipçisi olacağız. Kulüp avukatlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. Ben yarın bizzat İbrahim Hacıosmanoğlu ile bu konuyu görüşeceğim. Alnımız ak, bir şey çıkacağını düşünmüyorum” diye belirtti.