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Nazillispor’da belirsizlik devam ediyor

KÜME DÜŞME SONRASI BELİRSİZLİK

Nazillispor, 2’nci Lig’den dört sezon sonra yaşadığı küme düşüşünün ardından uzun süredir hareketsiz durumda. Kulüp başkanı Şahin Kaya’nın, kulübü satma ve adını değiştirme konusundaki durumu belirsizliğini koruyor. Kaya’nın, kulübün adını önce Doğugücü olarak değiştireceğini duyurması sonrasında, Yeni Sökespor adını alacağı yönünde iddialar ortaya çıktı. Ancak bu süreçte devir işlerinin ilerlemediği görülüyor.

Eski Onursal Başkan Haluk Alıcık’ın liderliğindeki grubun kulübü satın alma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Alıcık, Şahin Kaya’ya kulübün tüm borcuyla birlikte devri için belirli bir ödeme yapma teklifinde bulundu. Ancak bu konuda taraftarların arasında bir uzlaşma sağlanamadığı iddia ediliyor. Gelişmeler, Nazillispor’un devir işlemi gerçekleşmediği takdirde lige katılamama olasılığını doğurmasıyla taraftarları kaygılandırıyor. Geçen yıl siyah-beyazlı kulüp şirketleşmeye gitmişti.

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