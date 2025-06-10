Nazillispor’da Belirsizlik Sürüyor

NAZİLLİSPOR’DA KÜME DÜŞME SONRASI BEKLEYİŞ

Nazillispor, 2’nci Lig’den 4 sezon aradan sonra küme düşmesinin ardından uzun süredir belirsizlik içinde. Kulüp başkanı Şahin Kaya’nın, kulübü satıp adını değiştirme konusunda verdiği sözler kafaları karıştırıyor. Belirsizlik devam ederken, Kaya’nın kulübü önce Doğugücü yapma isteği, ardından Yeni Sökespor adını almaya yönelik iddialar gündemde. Ancak bu süreçte devir işlemleri durma noktasına geldi.

Eski onursal başkan Haluk Alıcık’ın önderliğindeki bir grup, kulübü satın almak için harekete geçse de süreç istediği gibi gitmedi. Alıcık’ın başındaki grubun, Şahin Kaya’ya bir miktar ödeme yaparak kulübü tüm borçlarıyla birlikte almak için girişimde bulunduğu ancak taraftarların bu konuda bir türlü anlaşamadığı öne sürülüyor. Nazillispor’un devri gerçekleşmezse, gelecek sezon için lige katılamama ihtimali taraftarlar arasında huzursuzluğa yol açıyor.

KULÜP ŞİRKETLEŞME ÇABALARINI GEÇEN YIL GERÇEKLEŞTİRDİ

Nazillispor, geçtiğimiz yıl şirketleşmeye gitme adımı atmıştı. Bu durum, kulübün mali yapılandırmasını ve sürdürülebilirliğini sağlama adına önemli bir adım olarak görülüyordu. Ancak, kulüp içerisindeki belirsizlikler ve yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması, taraftarların geleceğe dair kaygılarını artırıyor.