Nazillispor’da Belirsizlik Sürüyor, Endişe Var

NAZİLLİSPOR’DA BELESLİK SÜRÜYOR

2’nci Lig’den 4 sezon sonra küme düşen Nazillispor’da son günlerde hiçbir gelişme yaşanmıyor. Başkan Şahin Kaya’nın kulübü satma kararı alıp adını değiştirme tehdidinde bulunduğu siyah-beyazlılarda belirsizlik durumu devam ediyor. Başkan Kaya’nın ilk olarak kulübe “Doğugücü” adını vermeyi planladığı, daha sonra ise “Yeni Sökespor” adını alacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak kulüp devri sürecinin tıkandığı bilgisi gündeme geldi.

DEVİR SÜRECİNDE TALEP ÖTENE KALDI

Eski Onursal Başkan Haluk Alıcık’ın liderliğini üstlendiği grubun kulübü satın alma çabaları sonuçsuz kaldı. Alıcık önderliğindeki ekibin, Şahin Kaya’ya belirli bir miktar ödeme yaparak kulübü toplam borcuyla almak için harekete geçtiği, fakat taraftarlarla anlaşmazlık yaşandığı iddia ediliyor. Nazillispor’un devir işlemi gerçekleşmezse lige katılamama endişesi taraftarlar arasında büyük bir kaygı yaratıyor. Siyah-beyazlı takım, geçen yıl şirketleşme sürecine girmişti.