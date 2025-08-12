Nazillispor’da Değişiklikler Sürüyor

DEVİR PLANLARI REALİZE OLMADI

Nazillispor, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yeni sezon öncesi yönetim devir sürecini gerçekleştiremiyor. Halen başkanlık görevini yürüten Şahin Kaya, kulüp hisselerini satmak için birçok yatırımcıyla görüşmeler yaptı ancak Ümir Ambar ile yaptığı anlaşma iptal oldu. Kaya, takımın hedefinin ligde kalmak ve sahaya çıkmak olduğunu ifade etti.

TRANSFER YASAKLARI VE SPORTİF DİREKTÖR AYRILIĞI

Nazillispor, devreden dolayı logo değişikliği yapamıyor ve transfer yasağı nedeniyle oyuncu kadrosunu güçlendiremiyor. Ayrıca, çürük raporu çıkan stadyumlarını yeni sezonda kullanamayacaklar. Son olarak sportif direktörlük görevine getirilen Levent Yılmaz da kulüpten ayrıldı. Şahin Kaya, kulübün başına geri geçtikten sonra yaşanan süreçle ilgili bilgiler verdi.

AMATÖR TRANSFER STRATEJİSİ

Başkan Kaya, “Ligimizde kalmayı hedefliyoruz; tek amacımız takımı sahaya çıkarmak” dedi. Transfer tahtalarının kapalı olduğunu belirten Kaya, “Eskişehirspor’un yaptığı gibi amatör transferle bu engeli aşacağız. Amatör transfer derken profesyonel futbolcuyu da amatör şekilde transfer edebiliyorsun. Geçmiş sezonda takımda yer alan bazı futbolcularla görüşmeler yapıyoruz ve önümüzdeki günlerde tekrar aramıza katılacaklar” dedi.