Nazillispor’da Transfer Süreci Devam Ediyor

TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

2’nci Lig Beyaz Grup’ta, 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan ve golsüz sona eren Ankaraspor maçı sonrası kümede kalışını ilan eden Nazillispor, bu karşılaşma nedeniyle “Müsabaka sonucunu etkileme” gerekçesiyle PFDK’ya sevkedilip, küme düşürme cezası alma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Siyah-beyazlı kulüp, son 3 gün içinde rekor bir şekilde 6 yeni transfer yaptığını duyurdu. Nazilli’nin sadece 3 günde kadrosuna kattığı oyuncu sayısı toplamda 18’e ulaştı.

SON GELEN İSIMLER

Nazillispor, son transfer döneminde Ortaca Belediyespor’dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Selahattin Özen, Korkuteli Belediyespor’dan 21 yaşındaki orta saha Hasan Talha Ceylan, Gaziantep FK’dan 22 yaşındaki sol bek Doğukan Bostan, Çanakkale Dardanelspor’dan 18 yaşındaki sağ bek Furkan Ateş, Erzurumspor’dan 19 yaşındaki forvet Alperen Duyar ve Ergene Velimeşespor’dan 21 yaşındaki stoper Ahmet Buğra Güven ile sözleşme imzaladı.

TEDBİR HENÜZ KALDIRILMADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 28 Nisan 2024’teki şike tartışmalı maç nedeniyle Nazillispor ve Ankaraspor’un yaptığı idari tedbirin kaldırılması talebini geri çevirdi. Dün gerçekleştirilen toplantıda, 7 günlük savunma süresinin sona ermesinin ardından, idari tedbir kararlarının ve incelemenin devamına yönelik yapılan değerlendirmeye karar verildi. Her iki kulübün yöneticileri, idarecileri, teknik heyetleri ve oyuncularının birçoğu, “Müsabaka sonucunu etkileme” ve bahis oynama gerekçeleriyle PFDK’ya sevkedilmişti. PFDK tarafından yapılan açıklamada, “28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakası ile ilgili ‘müsabaka sonucunu etkileme’ ve ‘bahis ihlalleri’ nedeniyle Hukuk Müşavirliği’nce 19.08.2025 tarihinde Kurulumuza yapılan sevkler ve ilgililerin idari tedbirin kaldırılması talepleri hakkında Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde idari tedbir kararlarının ve incelemenin devamına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.