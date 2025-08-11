Nazillispor Logo Değişikliği Yapamadı

NAZİLLİSPOR’UN LOGO DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞMEDİ

TFF 3. Lig’e düştükten sonra sorunların bırakmadığı Nazillispor logo değişikliği için başvurusundan bir sonuç alamadı. Yönetimin Ümit Ambar’a devri iptal edilen, yaklaşık 12 milyon TL tutarındaki kesinleşmiş borcu nedeniyle transfer gerçekleştiremeyen siyah-beyazlı takım, elindeki oyuncular ve altyapıdan gelen gençlerle sezona hazırlanıyor. Logo değişikliğini uzaktan takip eden Nazilli ekibi, taraftar oylamasıyla belirlediği yeni logosunu hayata geçiremedi.

LOGO DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKEN ÜCRETİ ÖDEYEMEDİLER

Temmuz ayında sosyal medyada düzenlenen oylamayla taraftarın katılımıyla yeni logosunu belirleyen Nazilli ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun logo değişikliği için talep ettiği 600 bin TL’yi ödeyemeyince mecburen eski logosuna geri döndü. Bu durum, yeni antrenman ekipmanları ve formalarda kullanılan yeni logoların tamamen değiştirilmesini gerektiriyor. Bu da kulübün mali durumuyla alakalı sıkıntıların daha da derinleşmesine neden oluyor.