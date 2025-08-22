Nazillispor, PFDK’da Ceza Alabilir.

NAZİLLİSPOR’DA TRANSFER HIZ KAZANDI

Nazillispor, 28 Nisan 2024’te oynadığı ve golsüz tamamlanan Ankaraspor maçından sonra, “Müsabaka sonucunu etkileme” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedilip, küme düşürme cezası alma ihtimali ile karşı karşıya kalırken, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, üst üste üçüncü günde 6 yeni transfer duyurdu. Böylece, Nazilli’nin son üç gün içinde kadrosuna kattığı yeni oyuncu sayısı 18’e ulaştı.

YENİ TRANSFERLER AÇIKLANDI

Nazillispor’un son dönem transferleri arasında, Ortaca Belediyespor’dan 19 yaşındaki orta saha Selahattin Özen, Korkuteli Belediyespor’dan 21 yaşındaki orta saha Hasan Talha Ceylan, Gaziantep FK’dan 22 yaşındaki sol bek Doğukan Bostan, Çanakkale Dardanelspor’dan 18 yaşındaki sağ bek Furkan Ateş, Erzurumspor’dan 19 yaşındaki forvet Alperen Duyar ve Ergene Velimeşespor’dan 21 yaşındaki stoper Ahmet Buğra Güven yer alıyor. Bu transferler, kulübün kadrosunu güçlendirme hedefinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

PFDK’DA İDARİ TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 28 Nisan 2024’teki tartışmalı maç nedeniyle Nazillispor ile Ankaraspor hakkında başlatılan prosedürle ilgili idari tedbir kararlarını değerlendirmeye devam ediyor. Kurul, iki kulübün yaptığı tedbirin kaldırılması talebini olumsuz karşıladı. Özellikle, “Müsabaka sonucunu etkileme” ve bahis oynama iddialarıyla ilgili sevk edilen kulüplerin yöneticileri, idarecileri, teknik heyetleri ve oyuncuları hakkında incelemeler sürüyor. PFDK, 28.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR müsabakası ile ilgili gerekçelerin detaylandırıldığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “7 günlük savunma süresinin bitiminde tekrar idari tedbir kararlarının değerlendirilmek üzere incelemenin devamına karar verildi.” ifadesi yer aldı.