Nazillispor Sponsorluk Anlaşması Yaptı

NAZİLLİSPOR’DAN İLGİNÇ SPONSORLUK ANLAŞMASI

3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Nazillispor, dikkat çekici bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yönetim, takımda forma giyen futbolcuların maç tıraşlarının ücretsiz yapılması için ilçede bulunan bir erkek berberi ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yapılan protokol kapsamında futbolcularımızın maç tıraşı konusunda destek sağlanacaktır. Nazillispor ailesi olarak kulübümüze göstermiş oldukları bu anlamlı destekten dolayı kendilerine teşekkür eder; ilçemizin küçük esnafının kulübümüze verdiği katkının çok kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Birlikte daha güçlü, Nazillispor için el ele” ifadelerine yer verildi.

AMATÖR TRANSFER VE YENİ YETENEK

Nazillispor, profesyonel futbolcu transferindeki yasak nedeniyle amatör statüdeki oyuncuları kadrosuna dahil etti ve 30’dan fazla oyuncu ile sözleşme imzaladı. Son olarak genç kanat oyuncusu Abdullah Şengüler’i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlıların yaptığı yazılı açıklamada, “2004 doğumlu genç kanat oyuncusu Abdullah Şengüler, 23 Elazığ FK’dan takımımıza katıldı. Yeni sezonda formamız altında başarılı bir performans sergilemesini diliyor, büyük Nazilli ailesine hoş geldin diyoruz” denildi. Elazığ ekibinde geçen sezon profesyonel lisansla ligde ve kupada birer maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Nazillispor’a transfer olmak için amatöre dönüş yaptı.