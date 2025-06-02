Nazım Hikmet, 62. Yılında Anıldı

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 62. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen bir konserle anılıyor. Etkinlik, Russkaya Pesnya Konser Salonu’nda gerçekleştirildi ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Başkan Vekili Nurullah Bakır, RTİB Genel Müdürü Recep Haki gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca etkinlikte sanatçı Zülfü Livaneli ile birlikte diplomatlar, davetli Rus ve Türk vatandaşları da yer aldı.

Özel Repertuvar ve Ödül Töreni

Programda sanatçı Cem Adrian, Nazım Hikmet anısına hazırlanan özel repertuvarıyla sahne alarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Ayrıca, “2025 Nazım Hikmet Dostluk Ödülü”nün sahibi, Macaristan’da Budapeşte Radyosu’nda görev yaptığı dönemde Nazım Hikmet’in şiirlerinin kendi sesinden kayıtlarının alınmasını sağlayan Gün Benderli oldu. Benderli, etkinliğe video mesajıyla katılarak bu anlamlı ödül için teşekkür etti.

Harmoni Korosu ve Konser

Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Onursal Başkanı sanatçı Zülfü Livaneli’nin konuşma yaptığı etkinlikte, Moskova’da yaşayan Türk kadınların oluşturduğu Harmoni Korosu da sahne alarak konser verdi. Bu etkinlik, Nazım Hikmet’in anısını yaşatmak ve onun eserlerini gelecek nesillere aktarmak açısından önemli bir fırsat sundu.