Nazım Hikmet, Türk Edebiyatının Zirvesinde

NAZIM HİKMET’İN ANILDIĞI 62. YIL

Türk edebiyatının önemli figürlerinden biri olan Nazım Hikmet Ran, “Kuvayi Milliye” ve “Memleketimden İnsan Manzaraları” gibi unutulmaz eserlerinin yazarı olarak vefatının 62. yılında anılıyor. Şair, “Rüzgara Karşı Yürüyen Adam” şiirinin “Rüzgara karşı yürüyorum/Yamalı caddelerinde bu şehrin” dizeleriyle dikkat çekiyor. Doğum tarihi konusunda farklı kaynaklarda farklılıklar bulunmasına rağmen, çoğu 1902 yılına işaret ediyor. Gerçek ismi Mehmet Nazım olan şair, daha sonrasında “Nazım Hikmet” adıyla tanınmış ve son olarak Ran soyadını almıştır. Ailesinin kökenleri anne tarafından Polonya’ya kadar uzanmakta. Ayrıca, Nazım Hikmet, Türkiye’den uzakta geçirdiği zamanlarda “Borzeçky” soyadını kullanmış. Şiir yazma serüveninin başlangıcını 13 yaşında kaleme aldığı ilk şiiriyle başlatmıştır. Biçimiyle oldukça ilginç olan bu dönüm noktasını şöyle anlatıyor: “Ben 1902 yılında, 20 Ocak’ta Selanik’te doğdum… İlk şiirimi 13 yaşındayken yazdım.”

EĞİTİM HAYATI VE İLK ŞİİRLERİ

İlkokul eğitimini Göztepe Taş Mektep’te tamamlayan Nazım Hikmet, sonrasında Mekteb-i Sultani’nin hazırlık sınıfına kaydolmuştur. Ailesinin yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bir yıl sonra Nişantaşı Sultanisi’ne geçmiştir. Dedesi Mehmet Nazım Paşa’nın etkisiyle Mevlevilik hakkında bilgi sahibi olan şair, 1917’de öğrenim için Bahriye Mektebi’ne gitmiştir. Burada verdiği edebi mücadele ile ilgili önemli bir dönüşüm yaşar; Yahya Kemal’in derslerinde şiir yazımına daha da ilgi duymuştur. “16 yaşındayken Yeni Mecmua’da ‘Servilikler’ adlı şiirim yayınlandı” demesi bu dönemin edebiyata olan katkısını ortaya koyar.

MİLLİ MÜCADELE VE SOSYALİZMLE TANIŞMA

Nazım Hikmet, İstanbul’un işgal altında bulunduğu zor zamanlarda yazdığı şiirlerle vatan sevgisini yoğun bir şekilde ele almıştır. 1921’de, Milli Mücadele’ye katılmak üzere gizlice İnebolu’ya geçmiş ve sonra Batum’dan Moskova’ya ulaşarak Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Burada sosyalizmle tanışan şair, bu dönemde duyduğu Rusça bir şiirin şeklinin etkisi altında serbest şiire yönelmiştir. “Açların Gözbebekleri” adlı şiirinde denediği serbest ölçü, Türk şiirinde yeni bir soluk olarak değerlendirilmiştir.

HAPİSTE GEÇEN YILLAR VE TOPLUMCU SANAT ANLAYIŞI

Nazım Hikmet, 1928’de Türkiye’ye dönmek istemesi üzerine tutuklanmış ve 15 yıl hapis cezası istenmiştir. “Sanat sanat için değildir.” görüşüyle toplumcu bir sanat anlayışını benimsediğini savunan doğru sözlerin yanı sıra, 1939’da “Memleketimden İnsan Manzaraları” eserine 17 bin mısrayla başlamıştır. 1950’de serbest kalan şaire, dünya genelinde tanınan uluslararası ödüller verilmiştir. Ancak, Türkiye’deki gelişmelerden kaçmak zorunda kalmış ve Sovyetler Birliği’ne gitmiştir.

Nazım HİKMET’İN MİRAS VE ETKİSİ

Nazım Hikmet, eserleri 50’den fazla dile çevrilmiş bir şair olarak uluslararası alanda büyük bir üne kavuşmuştur. Şiirleri, Ahmet Kaya, Ruhi Su ve Cem Karaca gibi sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Bunun yanı sıra, “Kafatası”, “Bir Ölü Evi” gibi oyunları, hem Türkiye’de hem de yurtdışında sahnelenmiştir. Eserlerinin zenginliği, halkın duygularını yansıtan bir anlayış sergilemektedir. 2009’da Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilmesi, eserlerinin Türk edebiyatı üzerindeki etkisinin bir göstergesi olmuştur. Novodeviçi Mezarlığı’na defnedilen Nazım Hikmet, Türk edebiyatına olan katkılarıyla her zaman anılmayı sürdürüyor.