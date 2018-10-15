Nazım Hikmet’in oğlu öldü

Usta Şair Nazım Hikmet’in oğlu ressam Mehmet Nazım, Paris’te yaşadığı evinde, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Paris’te yaşayan ressam Utku Varlık ölüm haberini sosyal medyadan yayınladığı mesajla duyurdu. Varlık, “Mehmet Nazım’ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” mesajını paylaştı.

Nazım Hikmet, 1950 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Münevver Andaç’la yaşadığı ilişkiden 1951 yılında Mehmet dünyaya geldi. Hikmet ile Andaç resmi olarak evli değildi ve Nazım Hikmet oğlu Mehmet üç aylıkken Türkiye’den ayrıldı. Mehmet Nazım babası Nazım Hikmet’le küstü ve bugüne kadar babası hakkında hiç bir açıklama yapmadı.

MEHMET İÇİN ŞİİR YAZMIŞTI

Nazım Hikmet, oğlu için yazdığı ‘Mehmet’ şiirinde ona olan özlemini şu dizelerle anlatıyordu:

“Karşı yaka memleket,

sesleniyorum Varna’dan,

işitiyor musun?

Memet! Memet!

Karadeniz akıyor durmadan,

deli hasret, deli hasret,

oğlum, sana sesleniyorum,

işitiyor musun?

Memet! Memet!”

NTV