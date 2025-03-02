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Nazlı’nın Ailesine Milletvekili Ün’den Taziye Ziyareti

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ZİYARETİN AMACI

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, kaybolduktan sonra dere yatağında ölü bulunan 4 yaşındaki Nazlı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Minik Nazlı’nın acı haberiyle derin bir üzüntü yaşayan ailesini yalnız bırakmayan Ün, ziyareti sırasında yaşadığı duyguları dile getirdi.

AİLEYE TAZİYE MESAJI

Sema Silkin Ün, “İki gündür arama kurtarma çalışmalarından umutlu haberini beklediğimiz Nazlı evladımızı maalesef kaybettik. Öyle bir yürek acısı ki tesellisi çok zor. Rabbim Gülizar ve İsmail çiftine sabır, yaralarını saracak merhem versin” şeklinde konuşarak, aileye destek oldu. Bu zor süreçte aileye moral vermeye çalışan Ün, Nazlı’nın kaybıyla birlikte yaşanan acının büyüklüğüne vurgu yaptı.

DUYGUSAL ANLAR

Ziyaret sırasında derin bir üzüntü yaşandığı gözlemlenirken, aile üyeleri de Milletvekili Ün’e duyduğu destek için teşekkür etti. Bu tür acı olayların toplum üzerinde büyük bir etki yarattığı bilinmekte ve bu nedenle destek ziyaretleri önem arz ediyor.

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