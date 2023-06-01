Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı (Kayı), Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikâh masasına oturmuştu. Şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten sosyetik güzel, sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozuyla adından söz ettirdi.

Uzun süredir birlikte olan, Aralık 2020’de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı’nın üvey babası Kaan Dimili’nin vefatı nedeniyle ertelemişti.

ÇIRAĞAN SARAYI’NDA DÜĞÜN YAPTILAR

Sosyetik güzel ve Sabancı, acı haberden 40 gün sonra sessiz sedasız şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikâh masasına oturmuştu. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı’nın rötarlı düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti.

BEBEK BEKLEDİKLERİNİ DUYURDULAR

Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda ise müjdeli haber gelmişti. Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Sosyetik güzel, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle “3” notunu düşmüştü.

KARNI BURNUNDA PAYLAŞIM

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan sosyetik güzel, son olarak 343 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yemi bir paylaşım yaptı.