Nazon, Hatayspor Maçında 6. Golünü Attı

Kayserispor’un forveti Duckens Nazon’un performansı

Kayserispor’un forvet oyuncusu Duckens Nazon, Süper Lig’deki 6. golünü kaydetti. Haiti asıllı futbolcu, Hatayspor ile oynanan maçta fileleri havalandıran isimlerden biri oldu.

Nazon, Hatayspor karşılaşmasına yedek olarak başladı ve 67. dakikada Stephane Bahoken’in yerine sahaya girdi. 69. dakikada topu ağlara göndererek takımının dördüncü golünü atan isim oldu. Bu sezon, Eyüpspor, Sivasspor, Göztepe ve Hatayspor maçlarında birer gol atarken, Konyaspor maçında ise 2 gol birden kaydetti.