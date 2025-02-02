NBA’de Asrın Takası: Doncic Lakers’a, Davis Mavericks’e

NBA’DE ŞOK TAKAS

NBA’de dikkat çekici bir takas süreci yaşandı. ESPN muhabiri Shams Charania’nın aktardığı bilgilere göre; Dallas Mavericks yönetimi, takımın süperstarı Luka Doncic ile ilgili olarak fiziksel durumu ve kondisyonu hakkında endişeler taşıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Mavericks, Doncic’i Los Angeles Lakers’a önerdi.

DUYURULAN TEKLİF

Luka Doncic’in durumu, NBA dünyasında geniş yankı buldu. Mavericks, yıldız oyuncusu için böyle bir adım atarak, gelecekteki planlarını şekillendirmeye çalışıyor. Bu öneri, özellikle Doncic’in performansına etki eden sağlık sorunları nedeniyle gelmiş olabilir.