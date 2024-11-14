NBA’de Çılgın Gece! Alperen Şengün Etkileyici

Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers’ı Yendi

SEZONA YENİLGİSİZ BAŞLAYAN TIM

NBA’de normal sezon, 11 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center’da Philadelphia 76ers ile karşılaştı ve maçı 114-106 kazanarak NBA tarihinde sezona 13’te 13 ile başlayan 6. takım olma başarısı gösterdi. Bu önemli galibiyetin mimarları arasında Darius Garland, 25 sayı ve 6 asistle öne çıkarken, Donovan Mitchell ise 23 sayı ve 13 ribaund ile önemli bir katkı sağladı.

PHILADELPHIA’DA ZAYIF PERFORMANS

Philadelphia 76ers, bu sezonki 9. yenilgisini alarak zorlu bir dönem geçiriyor. Takımda Kelly Oubre, 20 sayı ve 6 ribaund, Caleb Martin ise 18 sayı ve 7 ribaund ile mücadele etti. Maçta Alperen Şengün de 13 sayı atarak takımına katkı sağladı. Cleveland, bu galibiyetle birlikte sezon performansını güçlendirmiş oldu.