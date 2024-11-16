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Spor

NBA’de Harika Performanslar Gecesi!

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NBA’DE RAKİPLER ARASINDAKİ YARIŞ

NBA’e toplamda 12 maçla devam edildi. Houston Rockets, evinde ağırladığı Los Angeles Clippers’ı 21 sayılık farkla mağlup etti. Bu karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle performans sergileyerek takımının kazancında büyük katkı sundu.

MAÇIN EN SKORERİ VE GALİBİYETİN ANAHTARI

Rockets’ta 28 sayı atarak maçın en skorer ismi olan Jabari Smith, galibiyetin temelini oluşturdu. Diğer yandan Clippers’ta James Harden, 21 sayı ile oynasa da bu performans takımının kazanmasına yetmedi.

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