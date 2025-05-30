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Nba’de Knicks, Pacers’ı Yendi

NEW YORK KNICKS, SERİYİ UZATTI

New York Knicks, Doğu Konferansı final serisinin 5. maçında Indiana Pacers’ı Madison Square Garden’da 111-94’lük skorla mağlup ederek seriyi 3-2’ye taşıdı. Bu sonuçla Knicks, 2. galibiyetini elde etti ve şampiyonluk umudunu sürdürdü.

JALEN BRUNSON VE KARL-ANTHONY TOWNS’UN ETKİSİ

Maçta Jalen Brunson gösterdiği performansla ön plana çıktı. 32 sayı ve 5 asistle takımına önemli katkı sağlarken, Karl-Anthony Towns da 24 sayı ve 13 asistle double double yaptı.

INDIANA’DAN TAKIM PERFORMANSI

Indiana Pacers cephesinde ise Bennedict Mathurin, 23 sayı ve 9 ribaundla dikkat çekti. Pascal Siakam da 15 sayı ve 6 ribaundla mücadeleyi tamamladı. Müsabaka, iki takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

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