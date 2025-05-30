Nba Doğu Finalinde Knicks Galip Geldi

NEW YORK KNICKS SERİYİ EŞİTLEDİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde, New York Knicks evinde Indiana Pacers’ı 111-94 mağlup ederek seriyi 3-2’ye getirdi. Madison Square Garden’da gerçekleştirilen mücadelede Knicks, Jalen Brunson’ın 32 sayı, 5 asist ve 5 ribaunt ile etkili oyunuyla dikkat çekerken, Karl-Anthony Towns’un 24 sayı ve 13 ribauntluk “double-double” performansı galibiyetin temeli oldu.

PACERS’TA MATHURIN FIRTINASI

Pacers tarafından ise Bennedict Mathurin, 23 sayı ve 9 ribaunt ile takımına katkıda bulundu. Bu seride üstünlük sağlayacak ekip, NBA finalinde Oklahoma City Thunder ile eşleşecek. Serideki 6. karşılaşma ise 1 Haziran Pazar günü, Gainbridge Fieldhouse’da saat 03.00’te başlayacak.