Nba Doğu Konferansı Knicks, Celtics’i Yendi

NEW YORK KNICKS, BOSTON CELTICS İLE ZAFERİ KAZANDI

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, Boston Celtics’i 121-113 yenerek seriyi 3-1 yaptı. NBA play-off’larına iki maçla devam edildi. Celtics’i konuk eden Knicks, ikinci yarıda gösterdiği yüksek skorer performansla galibiyete ulaşarak konferans finaline bir adım daha yaklaşmış oldu. Knicks’te Jalen Brunson 39 sayı, 12 asist, Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaunt ve Karl-Anthony Towns 23 sayı, 11 ribauntla galibiyet için önemli katkılar sağladı. Eski şampiyon Celtics’te ise Jayson Tatum’ın 42 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma ve Derrick White’ın 23 sayı, 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

TIMBERWOLVES, SERİYİ 3-1’E TAŞIDI

Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors’ı 117-110 yenerek seriyi 3-1’e taşıdı. Timberwolves’ta Julius Randle 31 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Edwards 30 sayı, 5 asistle bu galibiyette büyük rol oynadı. Stephen Curry sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi, Warriors adına Jonathan Kuminga 23, Jimmy Butler ve Draymond Green ise 14’er sayı kaydetti.