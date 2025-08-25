NBA Kartı 12,9 Milyona Satıldı

DAHA ÖNCEKİ REKORU GEÇTİ

ABD’de gerçekleştirilen bir müzayedede, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Kobe Bryant’ın imzalarını taşıyan basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı. Bu satış, kartın tüm zamanların en pahalı spor kartı unvanını kazanmasını sağladı. Müzayede evi Heritage Auctions, nadir bulunan ve her birinde oyuncu imzaları olan basketbol kartlarını ve bazı özel eşyaları satışa sundu.

KARTIN ÖZELLİKLERİ

Açık artırmada, Jordan ve Bryant’ın imzasını içeren kart, 12,9 milyon dolarlık alım bedeliyle dikkat çekti. Böylece, daha önce 2022 yılında 12,6 milyon dolara satılan 1952 Topps Mickey Mantle kartının rekorunu geçti. Kartın detayları arasında, Jordan ve Bryant’ın portreleri, imzaları ve forma logo parçaları yer alıyor. Ayrıca, Jordan’a ait forma parçasının özel bir altın varyantı olduğu bilgisi de paylaşılıyor.