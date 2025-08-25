Haberler

NBA Kartı 12,9 Milyona Satıldı

DAHA ÖNCEKİ REKORU GEÇTİ

ABD’de gerçekleştirilen bir müzayedede, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Kobe Bryant’ın imzalarını taşıyan basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı. Bu satış, kartın tüm zamanların en pahalı spor kartı unvanını kazanmasını sağladı. Müzayede evi Heritage Auctions, nadir bulunan ve her birinde oyuncu imzaları olan basketbol kartlarını ve bazı özel eşyaları satışa sundu.

KARTIN ÖZELLİKLERİ

Açık artırmada, Jordan ve Bryant’ın imzasını içeren kart, 12,9 milyon dolarlık alım bedeliyle dikkat çekti. Böylece, daha önce 2022 yılında 12,6 milyon dolara satılan 1952 Topps Mickey Mantle kartının rekorunu geçti. Kartın detayları arasında, Jordan ve Bryant’ın portreleri, imzaları ve forma logo parçaları yer alıyor. Ayrıca, Jordan’a ait forma parçasının özel bir altın varyantı olduğu bilgisi de paylaşılıyor.

ÖNEMLİ

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

