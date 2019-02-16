Ne eksikliği depresyona neden oluyor?

Bbağırsak florası ile zihinsel sağlık arasında doğrudan bağlantı olduğunu ispatlandı.

Günümüz toplumunun en önemli sorunlarından olan depresyon ile ilgili araştırma yapan bilim insanları, bağırsak florası ile zihinsel sağlık arasında doğrudan bağlantı olduğunu kanıtladı.

Araştırmaya göre, bağırsaktaki bazı bakterilerin eksik olması, insan davranışlarını etkiliyor ve depresyona yol açıyor.

Belçika’daki Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) ile Leuven Katolik Üniversitesi, 2012 yılından bu yana 5 binden fazla gönüllünün dışkı örneklerini inceliyor.

Flaman Bağırsak Flora Projesi adlı çalışma kapsamında, mutsuz ya da depresyondaki insanların bağırsak hareketleri incelendi. Araştırmaya göre, bağırsak florası ile depresyon arasında bağlantı olduğu kanıtlandı.

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Jeroen Raes, depresyondaki insanlarda, mutlu insanlarda bulunan bazı bağırsak bakterilerinin daha az olduğunu saptadıklarını söyledi.

BBC