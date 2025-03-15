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“Ne Zha 2”, Gişe Başarısıyla Rekor Kırdı

DÜNYA ÇAPINDAKİ BAŞARI

Çin’in gişe rekorları kıran animasyon filmi “Ne Zha 2”, Disney’in “Star Wars: Güç Uyanıyor” filmini geride bırakarak dünya genelinde tüm zamanların beşinci en yüksek hasılat yapan filmi oldu. Maoyan bilet satış platformunun sunduğu verilere göre, filmin dünya çapındaki kazancı cumartesi itibarıyla 15,019 milyar yuanı (yaklaşık 2,09 milyar ABD doları) geçti.

Filmin büyük başarısı, 29 Ocak’ta Çin Yeni Yılı’nda vizyona girmesinin ardından yalnızca 45 gün içinde gerçekleşti. “Ne Zha 2”, tek bir pazarda 1 milyar ABD doları hasılat elde eden ilk film olma özelliğinin yanı sıra, milyar dolarlık filmlere dahil olan ilk Hollywood dışı yapım ve dünya çapında en çok hasılat elde eden animasyon filmi unvanlarını da kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

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