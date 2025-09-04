Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu’yu Kutladı

NEBAHAT ÇEHRE’NİN PAYLAŞIMI

Oyuncu Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu dizisinin 17. yılı dolayısıyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dönemin izleyicilerini büyük bir heyecanla ekran başına toplayan bu dizi, artık 17 yıllık bir geçmişe sahip. Bu özel gün anısına, dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından bir gönderi paylaşarak sevilen repliğiyle anısını tazeledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çehre’nin gönderisinde, “Aptal! Aslında her şey çok başka olabilirdi” ifadesine yer vermesiyle paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve gündem haline geldi. Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz sahneleri ve karakterleri, hala izleyicilerin hafızasında canlı kalmaya devam ediyor.