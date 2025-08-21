Nebahat Silig’in Eşyaları Tahliye Edildi

DAİREDE UZUN SÜREDİR YAŞAYAN KADININ EŞYALARI TAHLİYE EDİLDİ

Avcılar’da bir dairede yaşayan 85 yaşındaki Nebahat Silig’in evinden, uzun süre boyunca biriktirdiği 12 kamyonet eşya çıkarıldı. Gümüşpala Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede, 20 yıldır yaşayan Silig’in evinin banyo, tuvalet ve odalarında bulunan eşyalar, belediye ekiplerinin iki günlük çabası sonucunda tahliye edildi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE GEREKEN ADIM ATILDI

Nebahat Silig, 4 yıl önce eşini kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bu süreçte evinde her türlü eşyayı biriktirmeye başlayan kadın, banyo, tuvalet ve 3 oda dâhil olmak üzere, evin her alanını kutu ve poşetlerle doldurdu. Bina sakinlerinin şikayetleri üzerine Avcılar Kaymakamlığı inceleme yaptı ve dairenin “çöp ev” olduğu tespit edildi. Hıfzısıhha Kurulu kararıyla evin tahliye edilmesi gerektiği belirlendi.

İÇERİ GİRMEK İÇİN ÇILINGIR ÇAĞRILDI

Eşya tahliyesi için Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü’nden oluşan ekipler, Nebahat Silig’in evine geldi. Kısa süre içinde kadının geri dönmesi sağlandı ancak anahtarının yanında olmadığı belirtildi. Bunun üzerine çilingir çağrıldı ve kapı açıldıktan sonra ekipler evin içini gördü. İçerideki odaların neredeyse tamamen dolu olduğu ve koridorda yürümek için eşyaların üzerinden geçmenin mümkün olmadığı gözlemlendi.

EŞYALARIN TAHLİYESİ İKİ GÜN SÜRDÜ

Tahliye işlemleri iki gün sürdü ve Avcılar Belediyesi’nden gelen kamyonetler, birinci kat daireden eşyaları taşımak için kullanıldı. Polis ekipleri, Nebahat Silig ile apartmanın bahçesinde zaman geçirirken, belediyeye bağlı ekipler evden 12 kamyonet eşya çıkardı. Çıkarılan eşyalar, kamyonetlere yerleştirildi.

KOMŞULARIN RAHATSIZLIĞI VE YARDIM ÇABALARI

Gümüşpala Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçi, “Eşi vefat ettikten sonra kendini kaybetti. Kimi zaman ayrı bir dükkanda kalıyordu, orası da çöp ev oldu. Şimdi ne bulursa getirip evine dolduruyor. Bu durum komşuları rahatsız ediyor,” ifadelerini kullandı. Aynı binada yaşayan diğer komşular da Silig’in durumuna duyarsız kalmadıklarını, ona yardım etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Nebahat Silig’in, Avcılar Kaymakamlığı tarafından uygun bir yere yerleştirileceği öğrenildi.