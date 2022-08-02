Nebati: 500 TL’lik banknot hazırlığımız yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok” dedi.

Konuyla ilgili canlı yayınında açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şu bilgileri aktardı: ‘500 TL’lik ve 10 liralık madeni para basımı’ iddiası Bakan Nureddin Nebati’ye soruldu. Bakan Nebati 10 liralık madeni para ve 500 TL’lik banknotların olmayacağını söyledi.

İDDİA KİM TARAFINDAN ORTAYA ATILMIŞTI?

Elbette bu iddia CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından geçtiğimiz günlerde ortaya atılmıştı. Yüksek enflasyon nedeniYle paranın alım gücünün azaldığını söylemişti.

Merkez Bankası’nın bu yönde hazırlıklarının tamamlandığını söylemişti. Bu iddia kabine toplantısının ardından Bakan Nebatiye soruldu ve Bakan Nebati bunun yanlış bir bilgi olduğunu belirtti.”

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 liralık banknotlar ve 5 liralık madeni paralar hazırlığı olduğu iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

‘500 TL’LİK BANKNOT HAZIRLIĞIMIZ YOK’

Kavcıoğlu, 500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para için hazırlık yapıldığı iddialarıyla ilgili ise, “Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın ‘tweet’i ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle bir hazırlığımız, böyle bir beklentimiz yok, vatandaşın ya da piyasanın böyle bir beklentisi yok. Enflasyonun bu noktada biraz artış göstermesi bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların kendilerini gündemde tutmak için attığı bir tweet. Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok” diye konuşmuştu.