Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya’da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Nebati, Twitter üzerinden yaptığı yeni paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Sn. Janet Yellen ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: “G20 toplantısının ikinci gününde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Sn. Janet Yellen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik.”