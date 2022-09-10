Nebati: Anlaşma gıda fiyatlarının artışını önledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tahıl sevkiyatının önemine değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük çabalarıyla başlatılan tahıl sevkiyatı hakkında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tahıl Koridoru Anlaşması ile gıda fiyatlarının yükselişinin önlendiğini belirtti. “Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla yoğun diplomasi trafiğine devam edecek” dedi.

Nureddin Nebati açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Türkiye’nin öncülüğünde Rusya-Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerin katılımı ile küresel gıda krizinin çözümüne yönelik İstanbul’da imzalanan Tahıl Anlaşmasını hatırlattı.

Anlaşma ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişiminin sağlandığını vurguladı.

Bakan Nebati, müzakere aşamasında Türkiye’nin üstlendiği diplomatik başarıya dikkati çekti.

“Küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması hiç şüphesiz ki Recep Tayyip Erdoğan etkisidir” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye’nin bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla yoğun diplomasi trafiğine devam edeceğinin altını çizdi.