Nebati: Bütçe gelirlerinde olumlu seyir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair açıklama yaptı ve Gayri Safi Yıllık Hasıla ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Nebati, “2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir.” dedi.

Bakan Nebati konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.

2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.”