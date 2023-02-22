Nebati: Deprem taziyeleri kabul ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkım yaratan depremle ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Ülkemizde yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettik. AB önderliğinde Mart ayında Brüksel’de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık” dedi.

Bakan Nebati’nin açıklaması şöyle: “Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ve AB Dönem Başkanı İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Johan Forssell başkanlığındaki AB heyetini Bakanlığımızda ağırladık.

Ülkemizde yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettik. AB önderliğinde Mart ayında Brüksel’de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık.

Bugüne kadar Deprem felaketi nedeniyle AB tarafından ülkemize sağlanan yardımlar ve gösterdikleri dayanışma için kendilerine teşekkür ettik.”