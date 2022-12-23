Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İktisat Kongresi’nde yaptığı açıklamasında enflasyona değindi.

Bakan Nebati, Yeni Yüzyıl İktisat Kongresi’nde konuştu. “Yabancı para mevduat oranını yüzde 50’nin altına geriletmiş olduk.” diyen Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ve zamanında atılmış stratejik adımlarımızla bunları başardık.” ifadelerini kullandı. Nebati ayrıca “Enflasyonun boynu kırdık.” mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımında açıklamalarda bulundu. Ekonominin ana gündem maddesi enflasyonla ilgili mesajlar veren Bakan Nebati, “Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemlerle onun da boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız. Enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz” dedi.

Bakan Nureddin Nebati’nin açıklamaları şöyle:

İktisadi zaferler kazanmak üzere ilerliyoruz. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını ardı arına kırmaya devam ediyoruz. 20 yıldan bu yana ülkemizin dört bir yanını imar ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş arefesinde alınan kararların önemli bir kısmı günümüz koşullarında da yol gösterici şekildedir. Milli sanayi teşvik edilmeli, milli kaynaklar değerlendirilmeli, çiftçi ve yatırım yapmak isteyenlere kredi verilmeli ve bu amaçla banka kurulmalıdır. Gümrük tarifeleri milli sanayinin kalkınmasına yönelik güncellenmelidir. Alınan bu kararlar geride bırakılan onca sıkıntıya rağmen milletin azminin ne kadar yüksek olduğunun açık göstergesidir.

“KRİTİK DÖNÜM NOKTASINDAYIZ”

Bugün hem ülkemiz hem de dünya tarihi için kritik dönüm noktasındayız. Tüm dünya salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın öneminin arttığı süreçteyiz. Son 20 yılda büyük altyapı yatırımlarını devreye geçirmiş, Türkiye Ekonomi Modeli’nin ilk yılını başarıyla tamamlamış ve Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen, istiklal ve değerleri uğrunda şehitliğe gitmeyi bilen milletin evlatlarıyız.

“DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDİYORUZ”

Kongrenin düzenlendiği bina 1979 yılında belediye tarafından yıktırılmış. 1. İzmir İktisat Kongresi’nin gerçekleştirildiği binayı aynı yerinde hızla inşa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu bina tamamlanmış olacak. Onlar yıkıyor biz inşa ediyoruz. Biz inşa etmekle kalmıyoruz, temelini sağlam tutup aynı zamanda içini en iyi şekilde doldurup dünyaya örnek teşkil ediyoruz.

GENİŞ KATILIMLI İKTİSAT KONGRESİ DÜZENLENECEK

17 Şubat 2023 tarihinde yine aynı yerde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm milletimize mal olacak geniş bir katılımlı iktisat kongresini düzenleyeceğiz. Bu binanın yeri sayın valiliğimiz tarafından Nisan ayında otopark olarak işletilirken satın alınmış ve o günden itibaren hazırlıkların başladığı sürecin ilk adımı atılmış inşaatı hızlıca devam eden bina asli unsuruyla İzmir ve Türkiye’mize kazandırmış olacak. Esasen bizim tüm gayemiz bizzat milli mücadele ruhundan kök bulmuş aynı ruh ve heyecanla ilerlemiştir.