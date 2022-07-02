Nebati, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1033 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Bakan Nebati’ye ziyarette, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti. Ailelere karanfil veren Bakan Nebati, daha sonra kaçırılan çocuklarının hikayelerini dinledi. Ailelerin acısının dinmesini temenni eden Bakan Nebati, “Allah yardımcınız olsun” dedi.

Bakan Nureddin Nebati, evlat nöbetindeki aileleri ziyaretinin ardından bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, şunları söyledi:

“BDDK’nın düzenlemesinin amacı son derece açık; krediyi alıyorsanız, üretim yapın, ihracat yapın, istihdam oluşturun ama gidip de dövize yatırım yapmayın. Türkiye serbest piyasa güdümlü çalışan ve asla bundan taviz vermeyen bir ülke. Türkiye Ekonomi Modeli’ne saygı duymuyorsanız bile uyum sağlayın. Kredileri uygun alanlara veriyoruz. Şu anda uygulanan kredi politikasıyla iş insanları hem şehirlerine hem kendi iş yerlerine katkı sağlamak noktasında bulabilecekleri en geniş imkanlara sahip. Burada size büyük iş düşüyor. Siz isteyeceksiniz, biz zaten veriyoruz. Kim hızlı davranırsa şehrine o kadar hızlı yatırım yapar. Çok açık ve net ama ihracatı ve üretimi artırıcı istihdam sağlayacak bütün işletmeler için söylüyorum. Sonuna kadar kapılarımız açık. Burada bu şehri büyütmemiz lazım. İhracat önemli bir konu ve bunu sürdürdükçe milyar dolarlık ihracat rakamlarını Diyarbakır’ın bulması çok kolay. Yeter ki iş insanlarımız bu konuda biraz daha gayret sarf etsinler. Taleplerinizi alıyoruz ve bunları iyileştirerek diyoruz ki ‘Diyarbakır’a hoş geldik’. Diyarbakır her şeyiyle çok şey hak ediyor. Hak ettiği yere de sizlerin gayretleriyle ulaşacaktır. Sadece kamunun görevi değil, kamunun görevi açıklamak ve yola çıkmak, varsa bir sıkıntı onu gidermek. Kamunun görevi bürokratik engeller varsa onu gidermektir. Ne kadar çok iş üretirsek, ne kadar çok çalışırsak, çocuklarımız İdlib’e götürülmezler. Çocuklarımız İdlib yerine okulda, evde ailesinin yanında olacak. Onun için çalışmalıyız, çok çalışmalıyız.”