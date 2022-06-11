Nebati: GES’te asgari getiri garantisi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gelire endeksli Senetler (GES) konusunda açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep’te ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati “Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak ve bankalar aracılığıyla 15 Haziran’dan itibaren talep toplanmaya başlayacak. KİT içindeki DHMİ ve Kıyı Emniyeti’nden bütçeye aktarılacak karlara endeksli olacak. GES’lere konu olan KİT’lerden bütçeye aktarılan hasılat beklenenin üstünde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacaktır. GES’te asgari getiri garantisi olacak” dedi. Bakan Nebati, kamu maliyesine ilişkin iddialarda bulunanlara ise “Şeffaf şekilde ilan edilen AK Parti iktidarlarının kamu maliyesindeki duruşun asla taviz verilmediği durumlarda olmadık yalan yanlış haberle midemizi bulandırmayın” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, APara tarafından düzenlenen “Para Sohbetleri”ne katılıyor. Para Sohbetleri’nde ekonomide atılan/atılacak yeni adımlarla birlikte Gelire Endeksli Senet sistemi ve diğer gelişmeler masaya yatırılacak.

Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle:

Birçok ilimiz atılım yapma fırsatı yakaladı. Dinamik insan kaynağıyla Gaziantep bu süreci en iyi değerlendiren illerimizden biri olmayı başardı. Gaziantep 2004 yılında ürettiği katma değer bakımından 14’üncü sıradayken 2020’de 8’inci sıraya yükseldi. Ayda 1 milyar Dolar ihracat yapan şehrimiz ayakta alkışlanır. Gaziantep 2021’de en çok ihracat yapan 5’inci il olma başarısını göstererek bölgenin lokomotifi olmuş olduğunu kanıtlamış oldu.

İskenderun ve Mersin gibi Türkiye’nin önemli limanlarına Gaziantep oldukça yakın. 6 OSB ve konum avantajıyla Antep’in ihracatı ve üretimini üst seviyelere taşıyacağı inancımız yüksek. Şehrimiz üretim ve ihracatın yanında turizmle de ön plana çıkıyor. Adeta müzeler şehri. Dillere destan mutfağı Gaziantep tam bir gurme şehri.

“BAŞARILARA İMZA ATILDI”

Türkiye üretimi, ihracat, yatırım ve istihdam anlamında son dönemde önemli başarılara imza attı. Salgın koşullarına rağmen yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en yüksek performansına ulaştık. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk. Bu dönemde iç talebin büyümeye katkısı 3,9 puan, net dış talebin katkısı 3,5 puan şeklinde gerçekleşti. Tam bir dengede gidiyor. Böylece 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren elde ettiğimiz dengeli büyümeyi 2022’nin ilk çeyreğinde de devam ettirdik.

“İHRACATIMIZ REKOR KIRIYOR”

İhracatımız 2021 yılı sonunda 225. 3 milyar dolara, 2022 Mayıs ayında 242.6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. Hedefi şimdiden yakaladık. Toplam istihdamımız 20222’nin Nisan ayında 30,4 milyon kişiye ulaşmış durumda. Bu pandeminin derinden hissedildiği 2020 Nisan ayına göre oluşturduğumuz ilave istihdamın 5 milyon kişiyi geçtiğinin işaretidir. Tablo net ve ortada. Türkiye üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor. Küresel ekonomideki zorlukların arttığı dönemde elde ettiğimiz başarılarda kamu maliyesi ve bankalardaki güçlü görünüm uyguladığımız makro politika seti etkili oldu.

Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi 149.2 milyar lira fazla verdi. Kamu maliyesindeki sosyal duruşumuzu sürdüreceğiz.

Sosyal medyada kamu maliyesi dengesi bozulmuştur şeklinde ifadede bulunanları artık telin etmekten yorulduk. Şeffaf şekilde ilan edilen AK Parti iktidarlarının kamu maliyesindeki duruşun asla taviz verilmediği durumlarda olmadık yalan yanlış haberle midemizi bulandırmayın. Bir kısım çevreler ülkemiz üzerinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyorlar ve geri adım atmıyorlar. Türkiye ekonomisindeki başarıyı gölgelemekten vazgeçmiyorlar. Türkiye ekonomisinin serbest Piyasa ekonomisini sorgulatmak için çeşitli mecralarda spekülasyonlara girişiyorlar. Türkiye liberal bir Ekonomi olup serbest piyasa koşullarıyla büyümeye devam etmektedir.

“TÜM DÜNYADA ENFASYON ARTTI”

2020 yılı ve sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ve Ukrayna’daki savaş enerji ve gıda olmak üzere Emtia fiyatlarının artmasına tedarik süreçlerinin aksamasına neden oldu. Bu durum tüm dünyada enflasyonu artırırken gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Enflasyon dünyanın ortak sorunu, bu sorun ülkemize de yansıyor. Enflasyon sorunuyla mücadele bizim için birinci önceliktir. Enflasyonla mücadele finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla seferber olmuş durumdayız. Çalışıyoruz ve kazanacağız. Bazı ilave adımları uygulamaya alıyoruz. 20 Aralık’tan bu yana uygulanmakta olan KKM ilaven gelire endeksli senetlerin ihraç edileceğini de açıkladık.

“GES’TE ASGARİ GETİRİ GARANTİSİ OLACAK”

Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak ve bankalar aracılığıyla 15 Haziran’dan itibaren talep toplanmaya başlayacak. KİT içindeki DHMİ ve Kıyı Emniyeti’nden bütçeye aktarılacak karlara endeksli olacak. GES’lere konu olan KİT’lerden bütçeye aktarılan hasılat beklenenin üstünde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacaktır. GES’te asgari getiri garantisi olacak.

Tüketici kredilerine yönelik makro ihtiyati politikalarda sıkılaşmaya gidilmiştir. Selektif kredi politikalarında değişiklik yoktur. Üretim, ihracat ve istihdam Türkiye ekonomisinin temelidir. Önümüzdeki dönemde mali disiplinden vazgeçmeden dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Makro ekonomik istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik önlemler, politikaları destekler niteliktedir.

BİST’te kurulan emtia borsasıyla yatırımcıların işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacaktır. Altın sertifikaları alınabileceği gibi, demir, gümüş, bakır gibi emtialar için gerekli altyapı oluşturulmuştur.

Halka arzlarda fon temin etmelerini temin etmek açısından şirketlere kolaylık ve indirimler sağlanmıştır.

“KDV ORANLARINI DÜŞÜRDÜK”

KDV oranlarında birçok indirim yaparak vatandaşların alım gücünü destekledik. Gıdada KDV’yi yüzde 1’e düşürdük. Arsa ve arazi teslimlerinde KDV’yi 8’e düşürdük. Salgının etkilerini sınırlandırmak için 154 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik. 2022’de enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Buna rağmen güçlü kamu maliyesi düsturundan asla taviz vermiyoruz.

Önümüzdeki dönemde gıda ve fiyat komitesinin kararlarıyla enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla selektif kredi politikamızda yeni kredi paketlerini ortaya koyduk. KGF aracılığıyla 60 milyar lira kefaletle 3 farklı KGF paketini ortaya koyduk. İyi bir kullandırım oranına geldik. Yakın zamanda selektif kredi paketine yenisini ekleyerek TL cinsinden kredi imkanı sunduk sunuyoruz. 150 milyar liraya ulaşan toplam büyüklüklü 3-10 yıl vade arası krediler veriyoruz.

Yıllık yüzde 9’lara inebilen faiz oranıyla Kalkınma ve Yatırım Bankası’na bu kredi koşulları için başvurular alınıyor.

İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden ihraççıların KDV taleplerine iade etme imkanı getirdik.

Bu saydığım şeyler 20 yıllık AK Parti iktidarında yapılmış şeyler değil. 20 Aralık’tan bugüne atılmış süreçten bahsediyorum. Bu ülke böyle idare ediliyor. Statik durağan bir ekonomide yaşamıyoruz. Her sabah dünya yeniden kuruluyor. Her sabah taze bir başlangıçtır. Türkiye dünyanın yeniden kuruluşunda mutlaka olarak görev alıyor.

“İSTİHDAM 30.4 MİLYONA ULAŞTI”

2020’de salgın başlarken zorluklar geliyor teraneleri hiç bitmedi. İnsanlar işsiz kalacak, fabrikalar kapanacak, kepenkler kapanacak. 30,4 milyon istihdama ulaşan bir Türkiye. Biz pes etmeyiz, asla da pes etmeyeceğiz. Savaşın getirdiği olağanüstü koşullar var. Çarklar dönecek, kepenkler kapanmayacak, insanlar işlerini kaybetmeyecek, kimse dükkanını da kapatmayacak.

Sizlerin oluşan bölgesel ve küresel fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinizi biliyorum. Yepyeni başarılara imza atacaksınız. Bu bölgenin bir evladı Urfalı olarak söylüyorum. Ortaya koymuş olduğunu başarı kulaklarınızı kötümser insanlara kapatmaktan geliyor. İşinize odaklanıyorsunuz. Yürüyorsunuz hedefiniz belli.

“KÜÇÜKLER DEBELEŞMEYE DEVAM ETSİN”

Kamu otoritesi olarak odaklandık, yürüyoruz. Bu ülke yürümeye devam edecek Allah’ın izniyle. Bugün biz geçmişteki gibi hantal bürokratik engellerle vakit kaybeden bir Türkiye değiliz. Küçükler debeleşmeye devam etsin. Büyükler vizyon sahibidir. Büyük düşünür, büyük kararlar alır. Türkiye büyük ülke, küçük ülke değil.

2053 sonrasına dair vizyonumuz var. 2053 kapının açıldığı bir tarih. 2023, 2053’e hazırlıyor bizi. Özgüvenli bir Türkiyemiz var.

Karamsar tablolar yaymaya çalışanlara prim vermeyin. Karamsar senaryoları boşa çıkararak yepyeni başarılara doğru yol almaya devam edeceğiz.

Azimliyiz, yeminliyiz, yürüyoruz, koşuyoruz, hiç kimse bizi durduramaz. İyimserlik rahmani, karamsarlık şeytani. Bu topluluk iyimserler topluluğu onun için başardı.

Onlar küçük hesaplarla uğraşacak, biz büyük ideallerle yolumuza devam edeceğiz.