Nebati: İstihdam en yüksek seviyeye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Mayıs ayında işsizlik düşüşe geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, atılan adımların istihdam piyasasına olumlu yansıdığını söyledi.

İşsizlik azaldı, istihdam arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İşsiz sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,3 puan azaldı, yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik, erkeklerde yüzde 9,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

Mayıs ayında istihdam oranı da arttı. İstihdam, 0,55 puan artışla yüzde 47,8’e yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,6 olarak gerçekleşti.

“İstihdam bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işsizlik verilerini değerlendirdi. “Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görüyoruz.” dedi. İstihdam oranının 2005 yılı sonrası en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.