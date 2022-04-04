Nebati: Kur ve faizin üstesinden geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur ve faizin ardından sıranın enflasyona geldiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ‘Bursa İş Dünyası Buluşması’ toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

‘Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var’ mesajını veren Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat hesabında son durumu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Otomotiv, tekstil, makine metal imalatı, tarıma dayalı sanayi gıda ve mobilyadaki güçlü üretim kapasitesiyle Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunmaktadır. Bursa köklü sanayi geçmişi, sektörel çeşitliliği, pazara yakınlığı ve yaklaşık 3 milyonu aşkın nüfusuyla GSYH ile 203 milyar liralık katkısı ile ülkemiz ekonomisinin üreten gücü konumundadır. Ülkemiz ihracatının yüzde 5.2’sini Bursa’ya kayıtlı firmalar gerçekleştirdi.

Bizler ülkemize katkı sağlayarak tüm yatırımcılarımızın yanında olduğumuz gibi Bursa’daki yatırımcıların da yanında olduk. 2021 yılında Bursa’ya sağladığımız 810 teşvik belgesi ile 13 bin 800 kişiye istihdam oluşturmasını da öngörmekteyiz.

2021 yılında Bursa ilimizde vergi gelirlerimiz hedeflerin yüzde 50’sini aşmıştır. Özellikle son yıllarda artan tarımsal çeşitliliğe ve sanayiye, meyve suyu, konsantre salçada dünya ile rekabet etmektedir.

Bursa’nın kültür turizmi, macera ve gastronomi turizmi ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Yüzde 16’sı yabancı yüzde 84’ü yerli turist olmak üzere milyonları aşkın turistin gelirine sahip bir ilimiz. Bursa işsizlik oranında Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır.