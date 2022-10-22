Nebati rakamı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kıyı balıkçılarına yapılacak rakamı açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında kıyı balıkçılarına yapılacak rakamı açıkladı.

Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle; Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.

0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 TL, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 TL, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 TL 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının %25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.