Nebati rakamı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında kıyı balıkçılarına yapılacak rakamı açıkladı.

Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle; Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.

0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 TL, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 TL, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 TL 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının %25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.